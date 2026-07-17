Врач Павлова предупредила новосибирцев об опасности сна в позе эмбриона

Длительный сон в таком положении может привести к головным болям, изжоге и проблемам с позвоночником Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Новосибирской области не стоит постоянно спать в позе эмбриона. По словам врача общей практики Елены Павловой, привычка сворачиваться клубком во время сна может негативно сказаться на состоянии позвоночника, мышц и внутренних органов. Об этом пишет NEWS.RU.

Как объяснила специалист, при регулярном сне в позе эмбриона позвоночник теряет естественные изгибы, а мышцы шеи и спины находятся в постоянном напряжении. Из-за этого человек может просыпаться с головной болью.

— Пережатые сосуды шеи и спазмированные мышцы ухудшают кровоток, мозг недополучает кислород, и вы просыпаетесь разбитыми. Сильное сгибание тела также сдавливает желудок, провоцируя заброс кислоты в пищевод, поэтому утренняя изжога и кислый привкус во рту могут стать системой, — прокомментировала Елена Павлова.

По словам врача, хроническое напряжение мышц также мешает полноценному восстановлению организма во время сна. При этом Павлова отметила, что у позы эмбриона есть и плюсы: она может уменьшать храп, улучшать венозный отток при варикозе и создавать ощущение психологического комфорта.

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