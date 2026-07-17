Пробка длиной около 3 км сковала Старое шоссе в Новосибирске

В городе пробки оцениваются в 3 балла. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске вечером 17 июля образовалась пробка на Старом шоссе. Ее длина достигла 2,8 км. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.

Судя по комментариям местных жителей, пробка образовалась примерно в 19:30. Причины неизвестны, данные карты указывают на отсутствие ДТП поблизости.

В целом ситуация с пробками в городе благоприятная, они оцениваются в 3 балла.

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