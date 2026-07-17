ФК «Сибирь» подписала полузащитника Артура Янгаева

20-летний футболист перешел в команду после выступления за омский «Иртыш» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Футбольный клуб «Сибирь» объявил о переходе полузащитника Артура Янгаева. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Артур Янгаев является воспитанником академии имени Коноплева, а также футбольных школ московского «Локомотива» и «Мастер-Сатурна».

На профессиональном уровне полузащитник дебютировал в составе «Сочи-2». Вторую часть прошлого сезона он провел в омском «Иртыше», где сыграл 16 матчей и забил два мяча. Один из голов Янгаев отправил в ворота новосибирской «Сибири» дальним ударом в матче в Омске.

В клубе пожелали новичку успешных выступлений, ярких матчей и побед в составе новосибирской команды.

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