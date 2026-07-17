В Новосибирске не могут вывезти мусор из-за ограждений на Депутатской

Мусоровоз приходит по графику, но каждый раз упирается в препятствия. Фото: АО «САХ»

Жители дома № 58 на Депутатской в Новосибирске уже трое суток живут с переполненными мусорными контейнерами из-за того, что спецтехника не может подъехать к площадке. Об этом сообщили в пресс-службе АО «САХ».

После предыдущих публикаций и проверки надзорного ведомства незаконные преграды во дворе убрали, и машина снова начала заезжать. Однако меньше чем через месяц ситуация повторилась. Сейчас проезд заблокирован с двух сторон: владелец помещения в доме на Каменской, 26 установил полусферу и штырь от ворот, а с другой стороны пространство перекрывают припаркованные автомобили.

В компании пояснили, что мусоровоз приходит по графику, но каждый раз упирается в препятствия. При этом прокуратура ранее уже выносила предписание обеспечить беспрепятственный доступ для спецтехники к контейнерной площадке. Несмотря на это, требования до сих пор не выполнены.

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