В Новосибирской области с 1 сентября изменится программа предмета ОБЗР

Школьников будут обучать практическим навыкам безопасности в быту, на природе и в цифровой среде Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2026 года в школах Новосибирской области обновится программа предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Обучение станет более практико-ориентированным и будет направлено на формирование навыков поведения в различных жизненных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Как сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, главная задача обновленного курса — научить школьников четкому алгоритму действий в опасных ситуациях.

Программа будет состоять из двух учебных курсов по 34 часа. Они обеспечат непрерывное изучение предмета в основной школе и преемственность в старших классах.

Особое внимание уделят практическим навыкам. Школьников будут учить безопасному поведению дома, в городе, на природе, в цифровом пространстве, а также формировать ответственное отношение к вопросам безопасности страны.

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