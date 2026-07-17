В Новосибирской области 600 осужденных встретились с семьями в 2026 году

Всего в мероприятиях поучаствовали около 1000 родственников. Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

В Новосибирской области родственники осужденных получили возможность побывать в исправительных учреждениях и увидеть, в каких условиях живут их близкие. Такие встречи организовали для укрепления семейных связей и помощи осужденным в подготовке к возвращению к обычной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

В этом году провели уже больше 55 Дней открытых дверей. Они прошли в исправительных колониях, следственных изоляторах и других подразделениях. Благодаря этому более 600 осужденных смогли увидеться с родными и близкими.

Всего в мероприятиях поучаствовали около 1000 родственников. Для них организовали экскурсии, показали отряды, клубы, библиотеки, столовые, магазины, а также храмы и школы, которые работают на территории учреждений. Посетители увидели, как осужденные проводят свой досуг и чем занимаются в повседневной жизни.

Кроме того, у родственников была возможность пообщаться с руководством подразделений. Сотрудники отвечали на вопросы, рассказывали о том, как организован быт, трудовая деятельность и медицинская помощь осужденным, а также объясняли условия отбывания наказания.

В ведомстве отметили, что такие встречи помогают укреплять отношения между осужденными и их семьями. Это, в свою очередь, положительно сказывается на том, как человек готовится к освобождению и возвращению в общество.

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