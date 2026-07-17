В Алтайском крае из-за жары и засухи прогнозируют рост цен на картофель

Картофель заложил мало клубней из-за нехватки влаги. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае аномальная жара, держащаяся около двух месяцев, ставит под угрозу урожай картофеля, что может сказаться на его стоимости. Об этом в беседе с «БР» рассказал местный агроном, учредитель фермерского хозяйства «Агроснаб» Михаил Крайнянский.

По его словам, за весь период с момента посадки выпало всего 20 мм осадков. А в фазу цветения влаги не было, поэтому картофель заложил мало клубней.

– Если в ближайшее время дождя не будет, он скинет еще часть клубней. Урожая хорошего мы не ожидаем, – добавил Михаил.

В хозяйстве Михаила полив невозможен, так как рядом нет водоемов. Единственный способ спасти посадки – использовать антистрессовые препараты.

– Но если воды нет, клубни не «нальются» и будут мелкими, – объяснил агроном.

Цена на картофель, по прогнозам фермера, вырастет: оптовая составит 40-50 рублей за килограмм, в магазинах – 50-60 рублей. Даже если начнутся дожди, урожай уже не восстановится, ведь потенциал потерян.

– Дождь лишь поправит ситуацию: немного реанимирует культурные растения от жары и засухи, но чуда не будет. Яровые культуры тоже в очень плохом состоянии, озимые чуть лучше. Но хороших урожаев в этом году мы уже не ждем, – отмечает агроном.

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