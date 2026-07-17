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НовостиОбщество17 июля 2026 9:36

В Новосибирске на штрафстоянку отправили 39 питбайков с апреля 2026

Правоохранители провели совместный рейд в МЖК и Плющихинском жилмассиве
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Во всех случаях техникой управляли подростки с нарушением закона.

Во всех случаях техникой управляли подростки с нарушением закона.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске сотрудники прокуратуры и ГАИ провели совместный рейд в МЖК и Плющихинском жилмассиве. Проверка была направлена на выявление нарушений правил дорожного движения среди подростков, которые управляют питбайками и другой мототехникой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Во время рейда инспекторы остановили два питбайка. За рулем одного находился несовершеннолетний, а вторым управлял 18-летний юноша, у которого вообще не было водительских прав. На обоих нарушителей составили протоколы по статье за управление транспортом без прав. Сами питбайки задержали и увезли на спецстоянку.

С родителями несовершеннолетнего водителя на месте провели беседу сотрудники ГАИ и прокуратуры. Кроме того, маму и папу подростка вызвали в отдел полиции, где на них заведут дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

С апреля этого года дорожные полицейские уже задержали и отправили на штрафстоянку 39 питбайков. Во всех случаях техникой управляли подростки с нарушением закона.

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