Новосибирский областной суд отправил осужденного за наркотики в колонию на 9 лет

Первоначально жителю Первомайского района назначили условный срок за хранение наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский областной суд отменил приговор Первомайского районного суда в отношении 56-летнего местного жителя. После рассмотрения апелляции прокуратуры мужчину признали виновным в покушении на сбыт наркотиков и назначили 9 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Ранее Первомайский районный суд признал мужчину виновным в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта и назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Прокуратура не согласилась с таким решением, указав, что действия осужденного были неверно квалифицированы, а назначенное наказание оказалось слишком мягким. Надзорное ведомство внесло апелляционное представление.

17 июля судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда отменила первоначальный приговор. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Ему назначили 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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