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НовостиПроисшествия17 июля 2026 8:43

Новосибирский областной суд отправил осужденного за наркотики в колонию на 9 лет

Первоначально жителю Первомайского района назначили условный срок за хранение наркотиков
Екатерина ХАЛИМОВА
Первоначально жителю Первомайского района назначили условный срок за хранение наркотиков

Первоначально жителю Первомайского района назначили условный срок за хранение наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский областной суд отменил приговор Первомайского районного суда в отношении 56-летнего местного жителя. После рассмотрения апелляции прокуратуры мужчину признали виновным в покушении на сбыт наркотиков и назначили 9 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Ранее Первомайский районный суд признал мужчину виновным в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта и назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Прокуратура не согласилась с таким решением, указав, что действия осужденного были неверно квалифицированы, а назначенное наказание оказалось слишком мягким. Надзорное ведомство внесло апелляционное представление.

17 июля судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда отменила первоначальный приговор. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Ему назначили 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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