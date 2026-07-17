Внешняя торговля без лишних рисков: как меняются международные расчеты

Фото: пресс-служба А7

Сегодня при выборе решения для внешнеэкономической деятельности все большее значение имеют скорость проведения операций, прозрачные комиссии и устойчивость расчетной инфраструктуры.

Одним из таких решений стала система международных расчетов А7. Сегодня через нее проходит почти 20% внешнеторговых операций российского бизнеса. Компанией уже пользуются более 15 тысяч участников ВЭД, а ежедневно через нее проводится свыше 2 тысяч платежей.

В основе работы А7 — собственная инфраструктура, которая охватывает более 100 стран. Это позволяет проводить расчеты в различных валютах, при этом сохраняя скорость переводов. Так, платежи в Китай проходят в среднем за 4 часа, а по другим международным направлениям — примерно за 5 дней.

Еще одно преимущество системы — прозрачные комиссии. Для импортных операций она составляет 0,3% + НДС (минимальная: 50 тыс. руб.).

Надежность компании подтверждена кредитным рейтингом АКРА AA(RU), что особенно важно для бизнеса, который выстраивает долгосрочную работу с зарубежными поставщиками и заинтересован в финансовой устойчивости.

Подробнее – на сайте A7.ru.

Кроме того, для участников ВЭД с 1 июля 2026 года действует специальное предложение: при проведении импортных платежей оплачивается только фиксированная ставка 0,3% + НДС, без минимальной комиссии. Узнать подробнее о действующей акции можно по телефону 8(499)117-11-06 или по электронной почте sales.team@a7-agent.ru.

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