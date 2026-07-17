В Новосибирске ученые НГПУ разработали конструктор для подготовки детей к школе

Инженерная лаборатория «Плюсик» помогает развивать логику, речь и мелкую моторику. Фото: Павел Комаров

Разработку специалистов Новосибирского государственного педагогического университета представили в проекте мэрии «Новосибирские ученые». Инженерная лаборатория «Плюсик» сочетает конструктор и готовую образовательную программу для занятий с детьми.

Конструктор предназначен не только для сборки различных моделей. К нему разработаны методические рекомендации и комплекс из 38 занятий по трем направлениям: «Механика», «Веселые горки» и «Математика».

По словам заведующей кафедрой теории и методики дошкольного образования НГПУ Натальи Кузь, разработку можно использовать для подготовки детей к школе, изучения русского языка как иностранного, а также в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Конструктор помогает развивать внимание, мышление, речь и мелкую моторику.

Гендиректор компании «Техник» Вячеслав Гергерт отметил, что подобные конструкторы уже существуют, однако новосибирскую разработку отличает методическая база, созданная совместно с педагогами НГПУ. По его словам, занятия с конструктором помогают развивать логику, усидчивость и навыки командной работы, поэтому подходят всем детям, а не только будущим инженерам.

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