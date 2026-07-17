Врачи КОДКБ в Кемерове вылечили младенца с патологией пищевода

В Кузбассе врачи успешно прооперировали ребенка с атрезией пищевода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской областной детской клинической больнице имени Ю. А. Атаманова успешно провели сложную операцию. Врачи спасли новорожденного с атрезией пищевода. При таком тяжелом пороке развития еда попадает не в желудок, а в легкие, что представляет смертельную опасность для жизни. Об этом пишет VSE42.ru.

Малыш родился в Новокузнецке. Из-за серьезного диагноза медики решили экстренно перевезти ребенка в Кемерово. Там за его спасение взялась команда врачей разных специальностей. Хирурги провели операцию на вторые сутки жизни младенца. Во время вмешательства специалисты полностью восстановили проходимость пищевода.

После операции состояние ребенка стабилизировали. Все осложнения удалось вовремя устранить. Как рассказал заведующий отделением реанимации Артем Черных, последующий период прошел без проблем. Сейчас малыш полностью здоров и уже выписан из больницы домой.

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