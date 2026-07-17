Терапевт Тен: «Курильщики чаще заражаются остроконечными кондиломами»

Врач предупредила о рисках развития кондилом у курильщиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Терапевт Видновской больницы Зарема Тен рассказала о факторах, которые повышают риск появления остроконечных кондилом. По ее словам, курение серьезно влияет на здоровье кожи и слизистых. Никотин ослабляет местный иммунитет, из-за чего кондиломы у курильщиков появляются чаще, растут быстрее и труднее поддаются лечению. Об этом пишет NEWS.ru.

Вирусы 6-го и 11-го типов могут поражать людей любого пола и возраста. Больше всего риску подвержены молодые люди от 18 до 30 лет, особенно при частой смене партнеров. Использование презервативов снижает вероятность заражения, но не исключает ее полностью, так как вирус передается при контакте кожи к коже.

В группе риска также находятся люди с ослабленным иммунитетом, например, при диабете или аутоиммунных заболеваниях. У беременных женщин из-за гормональных изменений кондиломы могут резко увеличиваться в размерах, а после родов часто исчезают. Однако важно помнить, что даже после удаления наростов вирус остается в организме. Рецидивы случаются у 30–50% пациентов в течение года, особенно если не лечить полового партнера.

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