Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+17°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 7:50

78-летний житель Урала 30 лет жил без паспорта

Прокуратура помогла пожилому человеку получить документ
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Прокуратура помогла жителю Каргапольского района получить паспорт.

Прокуратура помогла жителю Каргапольского района получить паспорт.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Каргапольском районе Курганской области прокуратура помогла 78-летнему мужчине получить паспорт гражданина РФ. Человек жил без документов более 30 лет. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» .

Мужчина родился и вырос в этом районе. С 1989 по 1994 год он находился в исправительной колонии в Челябинске. После освобождения вернулся в родные края, но так и не смог оформить документы и регистрацию. Все эти годы он жил в заброшенном помещении в селе Сосновка и перебивался случайными заработками. Без паспорта он не мог официально подтвердить свои права.

Ранее государственные органы отказывали ему в выдаче документа. Основной проблемой стало то, что мужчина не мог доказать факт своего проживания в России на 6 февраля 1992 года. Именно в эту дату вступил в силу закон «О гражданстве РФ». Для пожилого человека это стало серьезным препятствием.

Сотрудники прокуратуры Каргапольского района взяли дело под контроль. Они собрали доказательства и обратились в суд. Суд признал, что мужчина действительно жил в России в указанный период. Теперь человек уже обратился в миграционную службу за паспортом. После получения документа ему помогут оформить пенсию и устроят в социальное учреждение. Прокуратура продолжает следить за ситуацией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX