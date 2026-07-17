78-летний житель Урала 30 лет жил без паспорта

Прокуратура помогла жителю Каргапольского района получить паспорт. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Каргапольском районе Курганской области прокуратура помогла 78-летнему мужчине получить паспорт гражданина РФ. Человек жил без документов более 30 лет. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» .

Мужчина родился и вырос в этом районе. С 1989 по 1994 год он находился в исправительной колонии в Челябинске. После освобождения вернулся в родные края, но так и не смог оформить документы и регистрацию. Все эти годы он жил в заброшенном помещении в селе Сосновка и перебивался случайными заработками. Без паспорта он не мог официально подтвердить свои права.

Ранее государственные органы отказывали ему в выдаче документа. Основной проблемой стало то, что мужчина не мог доказать факт своего проживания в России на 6 февраля 1992 года. Именно в эту дату вступил в силу закон «О гражданстве РФ». Для пожилого человека это стало серьезным препятствием.

Сотрудники прокуратуры Каргапольского района взяли дело под контроль. Они собрали доказательства и обратились в суд. Суд признал, что мужчина действительно жил в России в указанный период. Теперь человек уже обратился в миграционную службу за паспортом. После получения документа ему помогут оформить пенсию и устроят в социальное учреждение. Прокуратура продолжает следить за ситуацией.

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