Новосибирец устроил дебош в баре и начал стрелять из пистолета

Фото: АБ ГВАРДИЯ

В 5.41 на пульт централизованного наблюдения ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из бара-магазина на площади Гарина-Михайловского, в Железнодорожном районе Новосибирска. Прибывшим на вызов бойцам ГБР-74 и ГБР-75 Агентства Безопасности по просьбе администратора заведения предстояло вывести на улицу четверых пьяных посетителей, которые своим поведением мешали людям отдыхать, а персоналу - работать. «Гвардейцы» выполнили эту задачу. Трое выведенных из бара мужчин разошлись, а один, самый пьяный из компании, все никак не мог угомониться и уходить не спешил. К бойцам ГБР он приставал с вопросами о том, почему они в балаклавах и чем вооружены, а узнав, что огнестрельным оружием, не упустил возможности похвастаться и своим стволом. Из кармана джинсовой куртки пьяный гуляка достал аэрозольный пистолет «Пионер» и, нарушая все требования безопасности, направил его в сторону «гвардейцев». Когда же он поднял пистолет вверх и последовательно осуществил два выстрела, бойцы ГБР задержали его и передали в полицию.

Пострадавших в результате инцидента нет. Первый патрон в пистолете был перцовым, второй - свето-шумовым. Специального разрешения на владение таким оружием не требуется. Также у задержанного с собой было несколько коробок с патронами к пистолету.

Второй задержанный вчера «гвардейцами» - пьяный мужчина, нарушавший общественный порядок в Ленинском районе города. Возле охраняемого Агентством Безопасности ГВАРДИЯ магазина на улице Немировича-Данченко он с ножом в руках кидался на прохожих, пугал их и в итоге сам себе порезал руку. «Гвардейцы» задержали агрессивного окровавленного хулигана и вызвали для него скорую помощь. Задержанный также был передан сотрудникам полиции.

Действия обоих нарушителей попадают под требования статьи 213 УК РФ «Хулиганство» - грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.