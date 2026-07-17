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НовостиТуризм17 июля 2026 7:39

В Новосибирске авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч за овербукинг

Прокуратура наказала перевозчика за нарушение прав пассажиров в аэропорту Толмачево
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В Новосибирске авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В Новосибирске авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская транспортная прокуратура наказала авиакомпанию «Победа» за нарушение прав потребителей. Проверка началась после жалобы гражданина. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В апреле 2026 года в аэропорту Толмачево произошел инцидент. Двум пассажирам, которые купили билеты на рейс до Москвы, авиакомпания в одностороннем порядке отказала в перевозке. Перевозчик сослался на то, что у него нет возможности предоставить пассажирам места на рейс и дату, указанные в билете.

Прокуроры установили, что компания нарушила закон о защите прав потребителей. За повторное оказание услуг с нарушением требований авиакомпанию «Победа» привлекли к административной ответственности. Суд назначил перевозчику штраф в размере 30 тысяч рублей.

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