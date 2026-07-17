Новосибирская прокуратура добилась выплаты 2,2 млн рублей долга по зарплате

После вмешательства права работников были восстановлены. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

После вмешательства прокуратуры Черепановского района Новосибирской области был погашен долг организации перед сотрудниками в размере 2,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Проверка исполнения трудового законодательства выявила, что перед 60 работниками организации с января по март 2026 года образовалась крупная задолженность по зарплате.

Прокуратура внесла представление руководителю, два человека привлечены к дисциплинарной ответственности. После вмешательства права работников были восстановлены, а долг полностью погашен.

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