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НовостиОбщество17 июля 2026 7:28

Новосибирская прокуратура добилась выплаты 2,2 млн рублей долга по зарплате

Организация погасила крупный долг перед 60 работниками
Валерия МОРГУНЕНКО
После вмешательства права работников были восстановлены.

После вмешательства права работников были восстановлены.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

После вмешательства прокуратуры Черепановского района Новосибирской области был погашен долг организации перед сотрудниками в размере 2,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Проверка исполнения трудового законодательства выявила, что перед 60 работниками организации с января по март 2026 года образовалась крупная задолженность по зарплате.

Прокуратура внесла представление руководителю, два человека привлечены к дисциплинарной ответственности. После вмешательства права работников были восстановлены, а долг полностью погашен.

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