Цены на такси в Новосибирске выросли в три раза из-за ливня

В Новосибирске стоимость такси выросла из-за сильного дождя. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Мощный ливень, который обрушился на Новосибирск после аномальной жары, спровоцировал резкий взлет цен на услуги такси. Жители города отмечают, что стоимость поездок выросла в два-три раза по сравнению с обычными тарифами.

Пытаясь спастись от стены дождя и глубоких луж, новосибирцы начали массово заказывать машины через мобильные приложения. Из-за резкого роста числа заказов алгоритмы агрегаторов мгновенно включили режим повышенного спроса. Короткие поездки, которые обычно обходились горожанам в 200-250 рублей, во время непогоды подорожали до 600-800 рублей. Добраться из центра города до спальных районов агрегаторы предлагали более чем за 1000 рублей.

- Я от Кропоткина до Восхода уезжала во вторник за 279 рублей. А сейчас 900 рублей тот же путь, - поделилась одна из местных жительниц.

Помимо высокого спроса, на рост цен повлияли дорожные заторы. Из-за залитых водой улиц скорость движения транспорта в городе упала до минимума.

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