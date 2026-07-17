В Новосибирской области режим высокой пожароопасности продлили до 22 июля

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области продлили предупреждение о высокой пожароопасности. Ранее этот режим действовал с 11 по 17 июля. Теперь специалисты прогнозируют сохранение опасных условий в регионе в период с 18 по 22 июля. Об этом сообщили в РСЧС по Новосибирской области.
В отдельных районах в области могут возникнуть чрезвычайные условия пожароопасности. В связи с этим жителей просят проявлять повышенную осторожность и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Чтобы избежать возгораний, важно внимательно относиться к разведению огня и не оставлять непотушенные костры.
При обнаружении возгорания нужно вызвать экстренные службы. Единый номер телефона для связи с операторами – 112.
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