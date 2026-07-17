В Новосибирской области на трассе Мошково–Белоярка уложили слой асфальта

Ремонт трехкилометрового участка дороги идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мошковском районе продолжается ремонт дороги Мошково–Белоярка. На участке с 4-го по 7-й километр подрядчик уже полностью уложил выравнивающий слой асфальтобетона и продолжает устройство нижнего слоя покрытия. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

Ранее на объекте отфрезеровали старое покрытие и устранили пучинообразования.

Сейчас нижний слой асфальтобетона готов на 65%. После его завершения дорожники приступят к укладке верхнего слоя покрытия.

До осени подрядчику предстоит укрепить обочины, установить барьерные ограждения и дорожные знаки, нанести разметку, отремонтировать тротуары, остановочный павильон, а также привести в порядок водопропускные трубы и примыкания к дороге.

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