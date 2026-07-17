Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+23°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 6:59

В Новосибирской области на трассе Мошково–Белоярка уложили слой асфальта

Ремонт трехкилометрового участка дороги идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Екатерина ХАЛИМОВА
Ремонт трехкилометрового участка дороги идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Ремонт трехкилометрового участка дороги идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мошковском районе продолжается ремонт дороги Мошково–Белоярка. На участке с 4-го по 7-й километр подрядчик уже полностью уложил выравнивающий слой асфальтобетона и продолжает устройство нижнего слоя покрытия. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

Ранее на объекте отфрезеровали старое покрытие и устранили пучинообразования.

Сейчас нижний слой асфальтобетона готов на 65%. После его завершения дорожники приступят к укладке верхнего слоя покрытия.

До осени подрядчику предстоит укрепить обочины, установить барьерные ограждения и дорожные знаки, нанести разметку, отремонтировать тротуары, остановочный павильон, а также привести в порядок водопропускные трубы и примыкания к дороге.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX