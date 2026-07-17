Проблему раздолжнителей обсудили на круглом столе в Новосибирске

Фото: Пресс-служба Сбер

Участники дискуссии констатировали: процедура списания задолженности превратилась в масштабный теневой бизнес так называемых «раздолжнителей» с оборотом, по оценкам д.ю.н. профессора НГУ и ТГУ, доцента МГУ Игоря Фролова, почти в триллион рублей.

- Раздолжнители активно продвигают свои услуги через наружную рекламу и социальные сети. С этого года вступили в силу ограничения в части рекламы таких услуг, что позволит снизить количество недостоверных предложений. Но это только начало пути. Важно перейти от понятия «раздолжнитель» к термину «долговой консультант», предполагающий не подталкивание человека к банкротству, а разбор его ситуации и предложение тех мер поддержки, которые ему действительно подходят. Такие специалисты должны иметь профильное образование, опыт и нести ответственность за свои действия. А чтобы заемщикам вообще не приходилось прибегать к банкротству, важно продолжать активную работу по развитию и, что еще важнее, продвижению инструментов урегулирования задолженности, ведь согласно нашим исследованиям, о комплексном урегулировании, которое было разработано именно для закредитованных клиентов, знает в два раза меньше граждан, чем о банкротстве, - отметил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.

- Нужно сделать так, чтобы компании, зарабатывающие на гражданах путём обещаний гарантированного списания долгов (что невозможно и противоречит законодательству), не вводили людей в заблуждение. Многие граждане верят этим обещаниям, оказываясь проигравшими вдвойне. Есть примеры, когда люди заплатили компаниям-раздолжнителям больше, чем должны были изначально банку. Мы сегодня обсудили, как минимизировать эти риски и что можем сделать со своей стороны, как участники рынка, - подчеркнул заместитель председателя Сибирского банка Сбера Дмитрий Жоров.

Вместе с тем специалисты говорят о том, что в этой сфере наметились позитивные тенденции. Банки перестроили процессы досудебного урегулирования задолженности и нацелены помогать заёмщикам в сложных ситуациях. В Госдуме готовится к принятию специальный законопроект. Суды все чаще, при наличии признаков недобросовестности должника, отказывают в освобождении от обязательств.

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