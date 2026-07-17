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НовостиПроисшествия17 июля 2026 6:39

Новосибирца приговорили к обязательным работам за кражу 42 шоколадок

Мужчина похитил из магазина шоколад на 4,5 тысячи рублей
Екатерина ХАЛИМОВА
Мужчина похитил из магазина «Пятерочка» шоколад на 4,5 тысячи рублей

Мужчина похитил из магазина «Пятерочка» шоколад на 4,5 тысячи рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю Даниле Пучкову по делу о краже 42 плиток шоколада из магазина. Ему назначили 240 часов обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, 31 октября 2025 года Пучков действовал вместе с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Сначала второй участник сложил в корзину 42 плитки шоколада, после чего Пучков переложил их в рюкзак и вышел из магазина, не оплатив товар.

Ущерб магазину составил чуть более 4,5 тысячи рублей. До начала судебного разбирательства обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.

В суде новосибирец полностью признал вину. Он заявил, что не может объяснить причины своего поступка, но заверил, что осознал содеянное и больше такого не повторит.

С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

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