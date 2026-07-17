Новосибирца приговорили к обязательным работам за кражу 42 шоколадок

Мужчина похитил из магазина «Пятерочка» шоколад на 4,5 тысячи рублей Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю Даниле Пучкову по делу о краже 42 плиток шоколада из магазина. Ему назначили 240 часов обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, 31 октября 2025 года Пучков действовал вместе с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Сначала второй участник сложил в корзину 42 плитки шоколада, после чего Пучков переложил их в рюкзак и вышел из магазина, не оплатив товар.

Ущерб магазину составил чуть более 4,5 тысячи рублей. До начала судебного разбирательства обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.

В суде новосибирец полностью признал вину. Он заявил, что не может объяснить причины своего поступка, но заверил, что осознал содеянное и больше такого не повторит.

С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

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