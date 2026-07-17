В Новосибирске перенесли сроки гидравлических испытаний на ТЭЦ-2

В Новосибирске испытания сетей ТЭЦ-2 начнутся 27 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске изменили график гидравлических испытаний на ТЭЦ-2. Из-за производственной необходимости этап проверки городских сетей ПНС-1 перенесли с 19 на 27 июля. Об этом сообщили в СГК.

Процесс снижения температуры воды в трубах, который называют расхолаживанием, начнется 25 июля. Из-за испытаний и последующего ремонта горячая вода может отсутствовать в домах до 9 августа включительно. Рабочие планируют возвращать горячую воду в дома поэтапно, сразу после того как устранят все возможные дефекты в сетях.

Под испытания попадает большой список улиц. В зону отключения вошли Большевистская, Фабричная, Революции, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Коммунистическая, Советская (до Вокзальной магистрали), улицы М. Горького, Чаплыгина, Щетинкина, Депутатская, Октябрьская и Спартака. Также изменения коснутся улиц Урицкого, Шамшурина, Ивачева, проспекта Комсомольского, проспекта Димитрова и участков от Пристанского переулка до вокзала Новосибирск-Главный.

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