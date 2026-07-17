Непотушенные сигареты стали причиной 340 пожаров в Новосибирской области

С начала года в Новосибирской области из-за неосторожности при курении произошло 340 пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пресс-службе МЧС России по Новосибирской области назвали непотушенные сигареты одной из главных причин бытовых пожаров в регионе.

С начала года из-за неосторожности при курении произошло 340 пожаров, погибли 30 человек. За прошедшую неделю при пожарах погибло пять человек. Предположительно, причиной возгораний также являются непотушенные сигареты.

Спасатели напоминают: не курите в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Окурок может упасть на ковер или постель, начнется тление, и через несколько минут человек потеряет сознание от удушья. Огонь может перекинуться на соседние квартиры. Тушите окурки тщательно и не бросайте сигареты с балкона.

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