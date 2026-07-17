В Новосибирской области с 21 июля изменятся правила назначения единого пособия

При оценке права на выплату учтут новую причину отсутствия дохода Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 21 июля в Новосибирской области вступят в силу изменения в правила назначения единого пособия. Теперь уважительной причиной отсутствия дохода станет уход за близким родственником, а Социальный фонд начнет проверять фактическое место проживания заявителей. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

При назначении единого пособия объективной причиной отсутствия дохода будут считать уход за близким родственником заявителя или члена его семьи. Это обстоятельство должно быть подтверждено в Социальном фонде России.

Кроме того, Соцфонд будет проверять сведения о проживании заявителя по месту пребывания или фактического проживания. Проверка будет проводиться независимо от региона, в котором подано заявление, и величины прожиточного минимума.

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