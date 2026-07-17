Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+17°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 6:20

В Новосибирской области с 21 июля изменятся правила назначения единого пособия

При оценке права на выплату учтут новую причину отсутствия дохода
Екатерина ХАЛИМОВА
При оценке права на выплату учтут новую причину отсутствия дохода

При оценке права на выплату учтут новую причину отсутствия дохода

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 21 июля в Новосибирской области вступят в силу изменения в правила назначения единого пособия. Теперь уважительной причиной отсутствия дохода станет уход за близким родственником, а Социальный фонд начнет проверять фактическое место проживания заявителей. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

При назначении единого пособия объективной причиной отсутствия дохода будут считать уход за близким родственником заявителя или члена его семьи. Это обстоятельство должно быть подтверждено в Социальном фонде России.

Кроме того, Соцфонд будет проверять сведения о проживании заявителя по месту пребывания или фактического проживания. Проверка будет проводиться независимо от региона, в котором подано заявление, и величины прожиточного минимума.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX