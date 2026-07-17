В Новосибирской области с 21 июля изменятся правила назначения единого пособия

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С 21 июля в Новосибирской области вступят в силу изменения в правила назначения единого пособия. Теперь уважительной причиной отсутствия дохода станет уход за близким родственником, а Социальный фонд начнет проверять фактическое место проживания заявителей. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.
При назначении единого пособия объективной причиной отсутствия дохода будут считать уход за близким родственником заявителя или члена его семьи. Это обстоятельство должно быть подтверждено в Социальном фонде России.
Кроме того, Соцфонд будет проверять сведения о проживании заявителя по месту пребывания или фактического проживания. Проверка будет проводиться независимо от региона, в котором подано заявление, и величины прожиточного минимума.
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