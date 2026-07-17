В Куйбышевском районе взыскали 1,35 млн рублей для детей погибшего рабочего

Дети погибшего в Куйбышевском районе рабочего получат компенсацию. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Куйбышевском районе суд обязал организацию выплатить 1 миллион 350 тысяч рублей в пользу трех несовершеннолетних детей погибшего сотрудника. Эти деньги станут компенсацией за моральный вред. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия случилась в ноябре 2025 года. Мужчина выполнял свою работу на территории предприятия, когда менял прожектор освещения. В результате происшествия он получил травмы и скончался на месте. Позже суд признал работодателя виновным в нарушении правил безопасности, что привело к смерти человека. Нарушителю назначили условный срок.

Куйбышевская межрайонная прокуратура провела проверку в компании и нашла нарушения правил охраны труда. Чтобы защитить права детей погибшего, прокурор обратился в районный суд. Суд рассмотрел заявление и полностью удовлетворил иск. Теперь компания должна выплатить семье пострадавшего крупную сумму денег.

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