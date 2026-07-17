В Барышевской поликлинике установят новые маммограф и флюорограф

В Новосибирской районной больнице №1 в Кольцово в этом году появится новое рентгенологическое оборудование – маммограф и флюорограф, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Аппараты установят в Барышевской поликлинике. Как рассказал главврач Сергей Монагаров, рентген-кабинет там уже отремонтировали в прошлом году и установили аппарат на три рабочих места. Новое оборудование разместят там же, но предварительно обновят силовые кабели. Контракт уже заключен.
Техника поступит по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Сейчас специалисты рассчитывают рентген-защиту. Подготовительные работы планируют завершить летом.
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