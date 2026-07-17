В Новосибирске изменят маршруты трамваев № 10 и 15 из-за ремонта путей

На время работ также запустят временный троллейбусный маршрут № 15к Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 18 по 26 июля изменятся схемы движения трамваев № 10 и № 15. Кроме того, на этот период запустят временный троллейбусный маршрут № 15к. Об этом сообщили в мэрии города.

Изменения связаны с заменой трамвайных путей на улице Оловозаводской. На время ремонта движение трамваев закроют на участке от площади Сибиряков-Гвардейцев по улицам Мира и Оловозаводской до конечной остановки «Бугринская роща».

Трамвай № 10 будет начинать движение от остановки «ТГ "Левобережный"» на улице Сибиряков-Гвардейцев, после чего проследует по привычному маршруту.

Маршрут № 15 временно будет ходить только от площади Карла Маркса до Юго-Западного жилмассива.

Для жителей улиц Мира и Оловозаводской организуют временный троллейбусный маршрут № 15к. Он свяжет станцию метро «Площадь Маркса» и Северо-Чемской жилмассив.

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