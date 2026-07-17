В Новосибирске завершили строительство ливневой канализации у парка «Каменка»

Новая система улучшит водоотведение и снизит риск подтоплений территории. Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

В Новосибирске завершили работы по устройству ливневой канализации от улицы Королева до парка «Каменка». Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

Первый участок построили в 2025 году. Тогда реконструировали 54 метра дороги, обустроили новый лестничный сход более 30 метров и смонтировали водоотводный лоток длиной почти 70 метров. Это позволило устранить подтопление на лестнице и прилегающей территории.

В этом году проложили еще два участка с колодцами: 88-метровый с тремя перепадными камерами и 60-метровый с водоотводными лотками. Новая система улучшит водоотведение, снизит риск подтоплений и станет важным элементом развития территории для завершения создания парка «Каменка».

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