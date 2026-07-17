В Новосибирске бывшие работники отсудили 3 млн рублей задолженности по зарплате

Приставы в Новосибирске взыскали 3 млн рублей долгов по зарплате. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске судебные приставы помогли бывшим сотрудникам проектной организации получить задолженность по зарплате. Общая сумма выплат составила 3 млн рублей. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.

У архитектурно-строительной фирмы возникли серьезные финансовые проблемы. Против компании уже возбудили более 50 исполнительных производств на десятки миллионов рублей. Большинство долгов компания должна коммерческим организациям. Ранее приставы арестовали на счетах должника почти 15 млн рублей, другого имущества у фирмы нет.

Несколько месяцев назад бывшие работники предприятия начали подавать документы на взыскание долгов по зарплате. Всего таких производств оказалось 13. Взыскать деньги было сложно, так как на счета компании больше не поступали новые средства, а старые были под арестом.

Тогда судебный пристав обратилась в суд. Она попросила разрешить использовать ранее арестованные деньги для погашения долга по зарплате. Суд поддержал это требование. После этого пристав списала нужную сумму, и права работников удалось восстановить.

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