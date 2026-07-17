Новосибирец потратил 15 тысяч рублей с чужой карты в Яровом

Полиция в Яровом возбудила уголовное дело против туриста из Бердска. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Житель Бердска во время отдыха в курортной зоне Яровое совершил кражу денег с банковской карты. Молодой человек пришел в кафе и по ошибке решил, что использует свою расчетную карту. Такие карты нужны для оплаты услуг в зоне отдыха. Когда новосибирец увидел на чеке остаток более 18 тысяч рублей, то понял, что карта принадлежит другому человеку. Однако мужчина не вернул ее, а решил воспользоваться средствами для оплаты своего отдыха. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В этот же вечер он посетил еще два заведения на берегу озера и потратил с найденной карты более 15 тысяч рублей. Владелица карты – туристка из Иркутской области – заметила пропажу денег и сразу обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли подозреваемого. Полицейские проверили записи с видеокамер в кафе, где мужчина совершал покупки. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Ранее этого молодого человека не привлекали к уголовной ответственности.

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