61-летние теплосети заменят на улице Фабричной в Новосибирске

Подрядчик уже демонтировал старые конструкции и трубопровод. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на улице Фабричной началась замена тепломагистрали, проложенной 61 год назад. Об этом сообщает пресс-служба СГК-Новосибирск.

Новые трубы протяженностью 430 метров в однотрубном исчислении будут снабжать теплом 36 жилых домов, детский сад, три школы, четыре медучреждения и еще 45 объектов. Всего от теплосети зависят более 6 тысяч жителей Железнодорожного района.

Подрядчик уже демонтировал старые конструкции и трубопровод. На время работ жители получают горячую воду по резервной схеме.

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