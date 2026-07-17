До 2027 года каждый четвертый светофор в Новосибирске станет «умным»

К 2028 году доля светофоров, подключенных к системе, превысит 50%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске до 2027 года каждый четвертый светофор подключат к Интеллектуальной транспортной системе (ИТС), позволяющей регулировать и оптимизировать транспортные потоки в реальном времени. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Сейчас к ИТС подключены 156 светофоров и 768 детекторов транспортных потоков. Они отслеживают нагрузку на дороги и корректируют светофорное регулирование. В следующем году планируется подключить еще более 122 светофоров, что позволит достичь первого уровня зрелости ИТС.

К 2028 году доля светофоров, подключенных к системе, превысит 50%. Все работы реализуются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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