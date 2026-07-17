В Новосибирске электропоезд насмерть сбил мужчину в наушниках

В Новосибирске мужчина погиб под электропоездом на перегоне Сеятель - Бердск. Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

В Новосибирске выясняют обстоятельства гибели мужчины на железнодорожном перегоне Сеятель - Бердск. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Сообщение об инциденте поступило 16 июля в дежурную часть линейного отдела МВД на станции Инская. Полицейские приехали на место и выяснили детали случившегося. Мужчина шел вдоль путей в наушниках и не соблюдал безопасную дистанцию. Машинист электропоезда вовремя заметил пешехода, подал звуковой сигнал и нажал на экстренный тормоз. Однако столкновения все равно не удалось избежать. Мужчина скончался еще до того, как на место приехала скорая помощь.

Сотрудники транспортной полиции уже собрали все необходимые материалы. Теперь они передадут документы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проверки.

Полицейские просят жителей региона быть внимательнее. При переходе путей важно снимать наушники и капюшоны, которые мешают услышать или увидеть приближающийся транспорт. Переходить дорогу можно только если расстояние до поезда больше 400 метров. Особую опасность представляют участки с плохой видимостью.

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