В Куйбышеве заключенный получил новый срок за нападение на сотрудника колонии

В суде мужчина вину не признал, ссылаясь на провокацию. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Куйбышевский районный суд Новосибирской области вынес приговор осужденному, применившему насилие к сотруднику исправительного учреждения, где он отбывал наказание. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Установлено, что осужденный, недовольный действиями сотрудника колонии, толкнул его в грудь, а затем схватил за форменное обмундирование в области шеи, причинив физическую боль. В суде мужчина вину не признал, ссылаясь на провокацию.

Суд приговорил его к одному году и девяти месяцам лишения свободы. С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору окончательный срок составил два года и три месяца колонии строгого режима.

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