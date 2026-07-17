В аэропорту Толмачево изъяли 28 кг парфюмерии у пассажира из Таджикистана

В аэропорту Толмачево задержали мужчину с 28 кг парфюмерии. Фото: Сибирское таможенное управление

В аэропорту Толмачево сотрудники таможенного поста обнаружили крупную партию парфюмерии. При досмотре багажа 30-летнего пассажира рейса «Душанбе – Новосибирск» нашли 79 новых флаконов с духами турецкого бренда. Общий вес найденных товаров составил 28,3 кг. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Мужчина решил пройти через «зеленый коридор», не заявив о наличии товаров, которые нужно декларировать. На допросе он объяснил, что вез парфюм по просьбе знакомого и не знал правил перемещения вещей через границу. Однако таможенники признали эту партию коммерческой.

Сейчас специалисты проводят экспертизу, чтобы точно определить стоимость изъятых духов. Новосибирская таможня уже возбудила дело об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф, а парфюмерию могут конфисковать.

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