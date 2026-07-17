Мэрия Новосибирска постановила расселить аварийную двухэтажку у Золотой Нивы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Мэрия Новосибирска утвердила постановление о расселении многоквартирного дома на улице Добролюбова, 253, находящегося вблизи станции метро «Золотая Нива». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации города Новосибирска.
Согласно информации на сайте Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области, дом построен в 1959 году, износ составляет 70%. Так, семь квартир будут изъяты для муниципальных нужд в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ).
Расселение жильцов проводит застройщик ООО СЗ «ТАК.Стофато». Компания оценит жилье и выплатит собственникам компенсации. В случае споров вопрос будет решаться через исковые заявления.
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