В Новосибирске спасатели и врачи сняли машинку для стрижки ногтей с губы ребенка

В травмпункт Советского района поступил 12-летний мальчик с серьезной травмой. Ребенок приложил работающую машинку для стрижки ногтей к губе, и механизм зажал мягкие ткани. Медики вызвали на место спасателей МАСС.
Спасателям совместно с врачами пришлось работать почти час, чтобы освободить ребенка. Специалисты старались действовать максимально аккуратно. Главной задачей было не просто извлечь устройство, но и не нанести новые повреждения, чтобы на губе не осталось шрамов. Это был уникальный и очень сложный случай, который потребовал предельной концентрации.
- Отдельно хочется сказать про мальчишку. Несмотря на боль и страх, он не терял чувства юмора, держался молодцом. Такое самообладание в 12 лет достойно уважения, - отметили в пресс-службе спасателей МАСС.
Специалисты напоминают, что подобные травмы могут быть следствием опасных интернет-трендов. Дети часто повторяют действия блогеров, не осознавая рисков. Взрослым важно объяснять детям разницу между безопасными экспериментами и реальной угрозой здоровью.
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