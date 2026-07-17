В Новосибирске спасатели и врачи сняли машинку для стрижки ногтей с губы ребенка

Медики и спасатели извлекли застрявший в мягких тканях механизм стрижки ногтей. Фото: спасатели МАСС

В травмпункт Советского района поступил 12-летний мальчик с серьезной травмой. Ребенок приложил работающую машинку для стрижки ногтей к губе, и механизм зажал мягкие ткани. Медики вызвали на место спасателей МАСС.

Спасателям совместно с врачами пришлось работать почти час, чтобы освободить ребенка. Специалисты старались действовать максимально аккуратно. Главной задачей было не просто извлечь устройство, но и не нанести новые повреждения, чтобы на губе не осталось шрамов. Это был уникальный и очень сложный случай, который потребовал предельной концентрации.

- Отдельно хочется сказать про мальчишку. Несмотря на боль и страх, он не терял чувства юмора, держался молодцом. Такое самообладание в 12 лет достойно уважения, - отметили в пресс-службе спасателей МАСС.

Специалисты напоминают, что подобные травмы могут быть следствием опасных интернет-трендов. Дети часто повторяют действия блогеров, не осознавая рисков. Взрослым важно объяснять детям разницу между безопасными экспериментами и реальной угрозой здоровью.

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