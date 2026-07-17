Для психоневрологического интерната под Новосибирском купили робота-экскурсовода

Робот будет помогать встречать посетителей и снижать нагрузку на персонал. Фото: проект с портала "Госзакупки".

Успенский психоневрологический интернат в Мошковском районе приобрел робота-администратора для встречи гостей за 830 тысяч рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте государственных закупок.

Модель AI Xiaoyu YT-1-13 PRO оснащена четырьмя массивами микрофонов и системой распознавания речи. Робот поддерживает языковые модели, может обучаться самостоятельно и искать ответы в добавленных базах знаний. На экране вместо лица отображаются эмоции.

Внешний вид робота подходит для встречи клиентов. Он будет помогать приветствовать посетителей и таким образом снижать нагрузку на персонал. А также устройство сможет проводить экскурсии, патрулировать территорию и показывать презентации.

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