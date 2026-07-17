Семерых новосибирцев будут судить за телефонные мошенничества на 18 млн рублей

Аферисты убеждали граждан, в основном пожилого возраста, передавать деньги курьерам. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение для телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на 18 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

С января 2025 по февраль 2026 года семь местных жителей, четверо из которых несовершеннолетние, действовали в составе группы и звонили своим жертвам, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов.

Они убеждали граждан, в основном пожилого возраста, передавать деньги курьерам. Таким образом они похитили у восьми потерпевших более 18 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд. В интересах пяти пенсионеров заявлены гражданские иски о взыскании материального и морального вреда.

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