Новосибирск интегрировал 136 детекторов транспорта в единую сеть

В Новосибирске к системе ИТС подключили 33 новых светофора. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске завершили работу по внедрению городских светофоров в интеллектуальную транспортную систему (ИТС). В рамках плана на 2026 год специалисты интегрировали в единую сеть еще 33 светофора и 136 детекторов транспорта. Об этом рассказал мэр Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.

Новые устройства работают автоматически. Они собирают данные о дорожной ситуации и передают информацию в Центр организации дорожного движения. Это позволяет в режиме реального времени менять длительность сигналов светофоров. Система учитывает фактическую загрузку перекрестков, что помогает эффективнее разгружать дороги города.

Все работы проводили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели направили более 89 млн рублей. Сейчас городские службы принимают выполненные работы.

- Развитие ИТС в Новосибирске идет последовательно с 2023 года. За это время к системе подключили 189 светофоров и 761 детектор, - уточнил глава города.

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