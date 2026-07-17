Новосибирец отказался оплатить счет в ресторане из-за его названия

Новосибирец попытался не платить за ужин, используя философские аргументы. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ресторане на Вокзальной магистрали в Новосибирске произошел конфликт с посетителем. Мужчина заказал еду и алкоголь на сумму более 7 тысяч рублей, но отказался оплачивать счет. Он начал спорить с персоналом из-за названия заведения. Посетитель утверждал, что раз счастье не в деньгах, то он может не платить по счету. Об этом сообщили в АБ ГВАРДИЯ.

Прибывшие через три минуты сотрудники группы быстрого реагирования вмешались в ситуацию. После участия гвардейцев мужчина все же рассчитался за свой ужин и ушел из ресторана.

В агентстве безопасности отметили, что такие случаи серьезные. Если клиент отказывается платить за услуги общепита, его задерживают и передают полиции. В зависимости от суммы ущерба, правоохранители могут квалифицировать это как административное правонарушение или как уголовное преступление.

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