В Новосибирске суд наказал НОВАТ за нарушение правил охраны памятника

Суд Новосибирска оштрафовал театр НОВАТ. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

Центральный районный суд Новосибирска признал НОВАТ виновным в административном правонарушении. Решение вынесли 16 июля. Как следует из карточки дела, театр нарушил законодательство об охране объектов культурного наследия. Это касается правил использования земель и режима охраны памятников истории и культуры.

Суд рассматривал дело по статье 7.13 КоАП РФ. Согласно этой статье, за нарушение требований по охране объектов культурного наследия предусмотрены крупные штрафы. Для юридических лиц наказание может составлять от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей. Для должностных лиц штраф варьируется от двадцати тысяч до четырехсот тысяч рублей, а для граждан – от пятнадцати тысяч до двухсот тысяч рублей.

Точный размер штрафа, назначенный НОВАТу, в карточке дела не уточняется.

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