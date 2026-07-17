Из-за аварии на Урале задерживается прибытие трех поездов в Новосибирск

В Новосибирске ожидают задержку поездов из Москвы на 6-8 часов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 16 июля на перегоне Кишерть – Шумково в Пермском крае произошла авария. С грузового поезда сошли локомотив и несколько вагонов. Из-за инцидента было повреждено около 200 метров пути, поэтому движение по участку закрыли почти на сутки. Предварительно, причиной крушения называют деформацию насыпи после сильных дождей. Из-за происшествия пассажирские поезда из Москвы в Новосибирск прибудут с большим опозданием. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги».

Сейчас составы пускают по обходным маршрутам через Чусовскую и Нижний Тагил. Задержки составляют от 6 до 8 часов.

Так, поезд «Россия» № 2 Москва – Владивосток задерживается более чем на 7 часов. В Новосибирск он придет около 18:00 вместо запланированных 11:54.

Поезд № 70 Москва – Чита уже опоздал на 6 часов и прибудет в Новосибирск только ночью.

Состав № 10 Москва – Владивосток также идет с задержкой 5-6 часов; его ожидают в Новосибирске рано утром 18 июля.

Только поезд № 82 Москва – Улан-Удэ идет по графику, так как его маршрут проходит по другой линии.

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