В Краснообске включили подсветку фасада Дома ученых

Дом ученых в Краснообске получил новую подсветку. Фото: Валерий Котельников

В Краснообске изменился внешний вид Дома ученых. Теперь фасад здания по ночам украшает яркая световая подсветка. Новое освещение привлекает внимание прохожих и подчеркивает важность этого места.

- Фасад Дома ученых в Краснообске засветился ярким светом, как маяк привлекая внимание к развитию сибирской аграрной науки, - поделились в группе «Сибирский Наблюдатель» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске обновят архитектурно-художественную подсветку Бугринского моста, а также восстановят аэро- и навигационную сигнализации.

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