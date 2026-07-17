В Краснообске включили подсветку фасада Дома ученых

В Краснообске изменился внешний вид Дома ученых. Теперь фасад здания по ночам украшает яркая световая подсветка. Новое освещение привлекает внимание прохожих и подчеркивает важность этого места.
- Фасад Дома ученых в Краснообске засветился ярким светом, как маяк привлекая внимание к развитию сибирской аграрной науки, - поделились в группе «Сибирский Наблюдатель» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске обновят архитектурно-художественную подсветку Бугринского моста, а также восстановят аэро- и навигационную сигнализации.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru