Прилет семи рейсов задерживается в аэропорту Толмачево 17 июля

Два рейса на вылет и семь на прилет задерживаются в аэропорту Толмачево. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Толмачево в Новосибирске 17 июля наблюдаются задержки самолетов. По данным онлайн-табло, рейс N4 3311 в Анталью задержали на один час, он вылетит в 10:00. Вылет рейса Y7 4494 в Норильск отложили почти на три часа – самолет должен отправиться в 12:55, вместо 10:00.

Проблемы возникли и с прибытием бортов. Самолет из Антальи N4 3312 прилетит в Новосибирск в 07:40 вместо 02:55. Рейс DP 5525 из Шереметьево задержится на час и приземлится в 07:25. Прилет рейса из Талакана UT 6474 сдвинулся на 1 час 15 минут, он сядет в Новосибирске в 13:15. Рейс S7 5210 из Благовещенска задержится незначительно — на четыре минуты. Его прилет ожидается в 10:59.

Некоторые рейсы числятся в статусе «задерживается», но по факту прилетят раньше графика. Так, с опережением расписания в Новосибирске приземлятся борты из Хабаровска (S7 5240 и S7 5238) и Владивостока (S7 5206).

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