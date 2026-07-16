Вылет рейса из Новосибирска в Москву перенесли на ночь 17 июля

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Вечером 16 июля в новосибирском аэропорту Толмачево задержали восемь рейсов. Речь идет как о вылетающих, так и о прибывающих воздушных судах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Согласно информации табло, рейс Новосибирск — Москва (Шереметьево) должен был вылететь в 22:05, но его перенесли на 02:40. Также задержаны несколько прибывающих рейсов. Рейс из Казани ожидается в 20:30 вместо 20:20, из Бишкека — в 21:47 вместо 20:45, из Сочи — в 00:21 вместо 22:10.
Помимо этого, по данным онлайн-табло, задержаны рейсы из Краснодара, Минеральных Вод, Еревана и Стамбула.
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