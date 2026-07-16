В Новосибирске обсудили меры по борьбе с экологическими нарушениями

Природоохранная прокуратура провела межведомственное совещание с контролирующими органами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске прошло межведомственное совещание по вопросам противодействия экологическим правонарушениям. Его участники обсудили основные экологические проблемы региона и меры по их решению. Об этом сообщили в Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуре.

В совещании приняли участие представители контрольно-надзорных органов, министерств природных ресурсов и экологии, сельского хозяйства, регионального управления Роспотребнадзора и мэрии Новосибирска.

Основными темами стали загрязнение почвы, водоемов и атмосферного воздуха, ликвидация несанкционированных свалок, борьба с незаконной добычей водных биоресурсов, а также вопросы муниципального земельного контроля и расчета экологического ущерба.

По итогам встречи участники актуализировали порядок проведения совместных проверок, определили перечень крупных предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и обозначили первоочередные задачи.

Природоохранный прокурор Андрей Иванов подчеркнул необходимость оперативно пресекать факты причинения вреда окружающей среде, взыскивать причиненный ущерб и добиваться внедрения предприятиями современных природоохранных технологий.

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