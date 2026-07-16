Двоих новосибирцев задержали за оскорбления и угрозы в адрес полицейских

Ими оказались местные жители в возрасте 27 и 45 лет. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске задержали двух мужчин, которых подозревают в оскорблениях и угрозах в адрес сотрудников полиции. Инцидент произошел 17 июня в здании районного суда, куда оперативники прибыли для дачи показаний. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, двое мужчин, увидев сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков, стали высказывать в их адрес оскорбления и угрожать физической расправой. При этом один из них позвонил неизвестному и, как полагают в ведомстве, обсуждал с ним план противоправных действий в отношении полицейских.

Когда мужчины покинули здание суда, их задержали сотрудники спецподразделения Росгвардии региона. Задержанных доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Ими оказались местные жители в возрасте 27 и 45 лет, причем старший из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и применение насилия в отношении представителя власти.

Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса — часть 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и статья 319 (оскорбление представителя власти). На время следствия в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Вину подозреваемых пока не установил суд.

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