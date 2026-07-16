Новосибирские спасатели с начала года 10 раз искали заблудившихся в лесу

В МЧС отметили, что летний сезон традиционно привлекает жителей в лес. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года спасатели МЧС России по Новосибирской области приняли участие в поисках десяти человек, включая одного ребенка, которые заблудились в лесах региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что летний сезон традиционно привлекает жителей в лес за ягодами и грибами, а также любителей охоты и рыбалки. После прогнозируемых дождей, по оценкам спасателей, наступит грибная пора, что может увеличить число желающих отправиться в лес. Однако даже короткая прогулка таит в себе риски, и несколько неверных шагов могут привести к тому, что человек собьется с пути.

Чтобы избежать подобных ситуаций, в ведомстве рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Перед выходом в лес необходимо сообщить родственникам планируемый маршрут и примерное время возвращения. Также стоит проверить прогноз погоды, и если условия ухудшаются, лучше перенести поход. Спасатели призывают не отпускать детей одних, а малышей держать за руку. Одежду лучше выбирать яркую, со светоотражающими элементами. С собой нужно взять спички, нож, запас воды и еды, а также заряженный мобильный телефон.

Если человек понял, что заблудился, ему следует немедленно звонить по номеру 112. Оператору нужно спокойно рассказать, откуда и когда вышли, назвать свой возраст, состояние здоровья, контакты близких и описать все, что видите вокруг. В МЧС советуют ориентироваться на шум дороги или линию электропередачи — они могут вывести к людям. Номера на опорах линий электропередачи помогут спасателям быстрее определить местоположение потерявшегося.

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